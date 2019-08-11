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Esad yine aynı yerde namazını kıldı

Tarihinin en büyük ve korkunç krizini yaşayan Suriye'de cumhurbaşkanı Beşar Esad uzun bir aradan sonra tekrar dünyanın karşısına çıktı. Her bayramda çekilen fotoğrafları resmi ajansı tarafından basına servis edilen Esad'ın Şam'daki El Efram Camisi'nde namaz kıldığı görülüyor. Fotoğraflarda Şam'daki diğer camilere göre daha az bilinen caminin camında metal plaka olması dikkat çekti.

12:29 -
Haberler Dünya
Esad yine aynı yerde namazını kıldı

İç karışıklığın 8 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Suriye’de Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın yine namaz kılarken çekilen fotoğrafları kamuoyuyla paylaşıldı. Suriye resmi ajansı Sana’nın aktardığı fotoğraflarda Esad’n El Efram Camisi’nde namaz kıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz bayramlarda da aynı camiye giden Esad’ın fotoğraflarında dikkat çeken detaylar da oldu. Caminin camında branda yerine metal bir plaka konulması ve bunun bir sistem aracılığıyla açılıp kapanması, Esad’ın can güvenliğinden endişe ettiğine yönelik yorumlar yapılmasına sebep oldu. Öte yandan fotoğraflarda Esad’ın halkı yerine yakın kurmayları ve bakanlarıyla birlikte namaz kılması da dikkat çekti.

Son güncelleme: android-time 12:33 11.08.2019
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