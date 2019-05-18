FARC’ın sembol ismi tahliye olamadan yeniden gözaltında

Özel Barış Hukuku (JEP) yargıçlarının serbest bırakılması yönündeki kararına rağmen başkent Bogota’daki La Picota Cezaevi’nde tutulan ve burada dün kendini yaralayan Jesus Santrich üst mahkemenin verdiği tahliye kararı gereği “özgürlüğüne” kavuştu.

Yalnızca birkaç dakikalığına serbest kalan Santrich, “yeni delillere ulaşıldığını” iddia eden Başsavcılığın talimatıyla daha cezaevi bahçesinde iken yeniden gözaltına alınarak, helikopterle Başsavcılık Nezarethanesi’ne götürüldü.

Başsavcılık, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez olan ve ABD’nin “uyuşturucu ticareti” suçlamasıyla ısrarla kendi topraklarında yargılamak istediği Santrich’e yeni deliller ışığında tekrar “uyuşturucu ticareti” ve “suç işlemek için örgüt kurmak” suçlamalarını yöneltecek.

Santrich’in kısa süre içinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.