Hollanda’daki Türk saldırganın eski sevgilisi konuştu: Terörist değil psikopat!

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda silahlı saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Gökmen Tanış'ın eski sevgilisi Angelique, Hollanda basınına konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürerken olayın zanlısı 37 yaşındaki Tanış ile beraber 3 şahıs daha gözaltına alındı. Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad’a (AD) açıklama yapan Tanış'ın 47 yaşındaki eski sevgilisi Angelique, saldırının bir terör saldırısı olabileceği yönündeki açıklamaların yanıltıcı olduğunu belirtti. Angelique, “Ben Tanış hakkında daha önce bana tecavüz etmesinden dolayı suç duyurusunda bulundum. Tanış tam bir suç makinesi, polisi uyarmama rağmen Tanış'ın elini kolunu sallayarak dolaşmasının neticesi bu acı tablo.

Saldırının kurbanlarından birinin fotoğrafını gördüğümde çok ağladım. Ben bizzat Tanış hakkında suç duyurusunda bulundum.Tanış bir psikopat, uyuşturucu madde kullanıcısı. Bir terörist değil ancak her türlü suçu mevcut. Silahlı saldırının ardında Tanış'ın oluğunu duyar duymaz polise giderek koruma talebinde bulundum. Beni öldüreceğinden korktum. Polis ise yardımcı olacağı yerde beni sorguya çekip Tanış'ı ne kadar tanıyıp tanımadığımı sorguladı. Ben bir kurbanım, polisin bu duruşu beni üzdü ve bu utanç verici” dedi.

‘SÖZÜMÜ DİNLESELERDİ…’

Tanış'ın gözaltına alınıp polis binasına getirildiği esnada orada olduğunu söyleyen Angelique, “Sorgulanmam esnasında Tanış'ın gözaltına alınıp polis binasını getirildiğini tanık oldum. Çünkü ben de o zaman polis binasındaydım. Tanış ile 8 yıllık ilişkimiz oldu. Beni evimi ateşi vermekle tehdit etti. Kısa bir zaman önce bana tecavüz ettiği için yargı önüne çıkı. Mahkemenin kararı henüz açıklanmadı. Polis sözümü dinlemiş olsaydı 3 kişi Tanış'ın silahlı saldırısında hayatını kaybetmezdi” diye konuştu.