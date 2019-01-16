İngilizler başbakanı topa tuttu: Tarihi aşağılanma

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Avrupa Birliği'yle yaptığı Brexit anlaşmasının parlamentoda ezici bir farkla reddedilmesini, "Tarihi aşağılanma", "Tam bir aşağılanma", "May'in Brexit anlaşması parlamentoda ezildi", "May tarihi bir yenilgi aldı" başlıklarıyla okuyucularına duyurdu.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52’lik bir sonuçla AB’den ayrılma kararı alan İngiltere’de gündem Brexit… Theresa May’in 18 ay boyunca AB ile görüşerek yaptığı AB’den ayrılma anlaşması parlamentoda ezici bir farkla reddedildi. Böylelikle Başbakan Theresa May için güvenoylaması yapılmasına karar verildi. Bugün gerçekleşecek oylama sonrasında hem May’in hem Birleşik Krallık’ın hem de AB’nin kaderi tayin edilecek.

Times, İngiliz siyasi tarihinde şimdiye dek parlamentodaki en büyük yenilgiyi alan başbakan olan May’in, Avrupa Birliği’nden çıkışı ertelemek için giderek artan bir baskı altına girdiğini yazdı. Gazete, 29 Mart’ta olması öngörülen çıkışa sadece 72 gün kala, ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekillerinin bir uzlaşma bulunmasına zaman tanınması için, birlikten çıkışı düzenleyen AB Anayasası’nın 50. maddesinin uzatılmasını istediğini bildiriyor.

MAY ARTIK YOLUN SONUNDA

Hükümet aleyhine güvensizlik oylaması talep eden İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’in de May’e “artık yolun sonuna geldiği” uyarısını yaptığı vurgulanıyor. May’in ise oylamadaki yenilginin ardından bir çıkış yolu bulunması için tüm partilerle Brexit anlaşmasının geçmesi için nelerin gerektiğini tespit etmek adına görüşmeler yapılmasını önerdiği ve ancak “ana prensiplerinden” vazgeçmeyeceğinin de vurgulandığı aktarılıyor.

İLGİLİ HABER AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa hazırlanıyor

Daily Telegraph ise, kabinedeki Brexit yanlılarının Corbyn’e verilecek herhangi bir tavize karşı çıktıklarını ve bunun sadece “sözde Brexit” anlamına geleceğini söylediklerini yazıyor. Gazete, ufukta bir uzlaşma görülmediği için, başbakanlığın İngiltere’nin AB’den çıkış tarihini erteleme ihtimalini dışlamadığını vurguluyor.

Guardian ise başyazısında “May’in Brexit anlaşması parlamentodan sağ çıkamadı. Peki ne çıkacak?” diye sorduğu başyazısında, Başbakan’ın süreci en başından bu yana yanlış yönettiğini söylüyor.

İLGİLİ HABER Son dakika... Brexit anlaşması kabul edilmedi

OYLAMADA NE OLMUŞTU?

İngiltere Parlamentosu dün gece Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını 202’ye karşı 432 oyla reddetti. Bu, İngiltere tarihinde hükümetin verdiği ve en büyük farkla reddedilen yasa tekliflerinden biri oldu. Böylelikle İngiltere’nin AB ile herhangi bir anlaşma yapmadan ayrılmasının önünü açtı. Planlarda bir değişiklik olmazsa İngiltere 29 Mart’ta anlaşma olmadan resmen AB’den ayrılacak.