İngiltere’de liderlik yarışı başladı

May'in 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamasının ardından Muhafazakar Parti, yeni liderin belirlenmesi için çalışmaların 10 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

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İngiliz basını, haziran sonuna kadar aday sayısının ikiye düşürülmesinin ve temmuz bitmeden de yeni liderin seçilmesinin beklendiğini yazdı.

May'in istifa kararı almasıyla parti liderliği ve dolayısıyla başbakanlık için adaylar da ortaya çıkmaya başladı.

HUNT ADAY

Dışişleri Bakanı Hunt, katıldığı bir festival sırasında yerel Farnham Herald gazetesine verdiği demeçte, “Adaylığıma ilişkin açıklamayı uygun zamanda yapacağım.” dedi.

52 yaşındaki Hunt, May'in Brexit referandumunun sonucunu gerçekleştirmeye çalıştığını ve şimdi bu işi başka birinin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Adaylığını duyuran diğer bir kişinin de Muhafazakar Parti parlamenterlerinden Graham Brady'nin olduğu kaydedildi. BBC'nin haberine göre, Brady parlamenterlerden talep olduğunu, bu yaklaşımı dikkate aldığını ve zaman içinde kararını vereceğini söyledi.

3 İSİM DAHA ÖNCE ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Bu iki ismin yanı sıra daha önce de temmuz ayında May'in Brexit politikasını eleştirerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden Boris Johnson, aynı gerekçeyle kasım ayında Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden ayrılan Esther McVey ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart aday olduklarını duyurmuştu.

BORIS JOHNSON: BAŞBAKAN ADAYI OLACAĞIM

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Theresa May’in istifası sonrasındaki süreç için “Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım” dedi.

Britanya’nın Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışı (Brexit), üç yılda ikinci Muhafazakar Partili Başbakanı götürürken, parti içi liderlik mücadelesi de kızıştı. Başbakan Theresa May 7 Haziran’da görevi bırakacağını gözyaşları içinde açıklamasının Boris Johnson şapkayı arenaya fırlattı. Haziran 2016’daki Brexit referandumuna giden süreçte Londra Belediye Başkanı sıfatıyla AB’den çıkış propagandası yaparken halkı yanlış bilgilendirdiği belgelenmiş olan, bunun karşılığında May tarafından Dışişleri Bakanlığıyla ödüllendirilen, ama Brexit’in çıkmaz sokağa dönüşmesiyle Temmuz 2018’de bakanlıktan istifa eden Johnson, May’in istifası sonrasındaki süreç için şöyle konuştu: “Elbette başbakanlık için adaylığımı koyacağım.”

13 LİDER ADAYI

May’in istifasından sonraki hafta Muhafazakar Parti’de yeni liderlik yarışı başlayacak. Yeni lider aynı zamanda başbakan olacak.Liderlik yarışmasına birçok adayın katılması bekleniyor. Bunların bir kısmı zaten haftalar öncesinden bu planlarını sergilemeye başlamıştı. Liderlik yarışına 13 adayın katılması bekleniyor. Bunlar arasında Brexit yanlısı eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski parlamento sözcüsü Andrea Leadsom, Dominic Raab, Çevre Bakanı Michael Gove’ın yanı sıra AB üyeliğinin devamından yana kampanya yürütmüş Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İçişleri Bakanı Sajid Javid, Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd gibi isimler var.

MUHTEMEL ADAYLAR

Ayrıca liderlik için adı geçenler arasında eski Brexit Bakanı Dominic Raab, önceki gün Avam Kamarasından sorumlu bakanlık görevinden ayrılan Andrea Leadsom, Çevre Bakanı Michael Gove, ülkenin Pakistan kökenli İçişleri Bakanı Sajid Javid, eski İçişleri Bakanı Amber Rudd, eski Eğitim Bakanı Justin Greening, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Savunma Bakanı Penny Mordaunt da bulunuyor.

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