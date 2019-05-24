Son dakika… İngiltere Başbakanı May’den istifa kararı

May, Muhafazkar Parti’nin Avam Kamarası’ndaki parlamento grubu başkanı Graham Brady ile yaptığı toplantının ardından, başbakanlık konutunda yaptığı açıklamada 7 Haziran’da görevi bırakacağını açıkladı.

May gözyaşları içerisinde yaptığı konuşmada, “Hayatımın en büyük onuru olan bu görevi kısa bir süre içerisinde bırakacağım. İngiltere tarihindeki ikinci kadın başbakanım ama kesinlikle sonuncu değilim. Aşık olduğum bu ülkeye hizmet etme görevini husumet içerisinde değil, büyük bir minnettarlıkla bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

​Brexit planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığını söyleyen May, “Brexit’i hayata geçirememek benim için derin bir pişmanlıktı ve hep öyle kalacak” dedi.

May’in parlamentoya sunmaya hazırlandığı yeni Brexit anlaşmasına kendi partisinden de tepkiler gelmiş ve May’e yönelik ‘görevi bırak’ baskısı artmıştı.

Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran’da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.

İngiltere, AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim’e ertelemişti.