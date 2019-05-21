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İspanya’da tarihi gün… Tutuklu vekiller ilk kez parlamentoda!

İspanya'da Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu düzenledikleri için 'isyan' suçundan yargılanan tutuklu vekiller, izin verilmesinin ardından parlamentonun açılış oturumuna katıldı.

15:41 -
Haberler Dünya
İspanya’da tarihi gün… Tutuklu vekiller ilk kez parlamentoda!

Beş milletvekili, Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Raul Romeva, polis gözetimi altında parlamentoya getirildi. Böylece İspanya, bu milletvekillerinin bir oturuma katılmalarına ilk kez izin vermiş oldu.

Katalan liderler parlamentoya girdiklerinde bazı milletvekilleri alkışlarla destek verdi. Podemos’un lideri Pablo Iglesias ise tutuklu vekilleri tek tek kucakladı.

Jordi Sànchez salona böyle geldi.

Beş vekilin, oturumun ardından cezaevine geri gönderilmeleri beklenirken, Muhafazakâr Halk Partisi (PP) ve merkez-sağ Vatandaşlar Partisi (Ciudadanos) milletvekilleri ise, söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin askıya alınması için çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, vekillerin ilerleyen oturumlara katılması mümkün olmayacak.

Katalan liderler, İspanya’da 28 Nisan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmişlerdi.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

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