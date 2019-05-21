İspanya’da tarihi gün… Tutuklu vekiller ilk kez parlamentoda!

Beş milletvekili, Josep Rull, Oriol Junqueras, Jordi Sanchez, Jordi Turull ve Raul Romeva, polis gözetimi altında parlamentoya getirildi. Böylece İspanya, bu milletvekillerinin bir oturuma katılmalarına ilk kez izin vermiş oldu.

Katalan liderler parlamentoya girdiklerinde bazı milletvekilleri alkışlarla destek verdi. Podemos’un lideri Pablo Iglesias ise tutuklu vekilleri tek tek kucakladı.

Beş vekilin, oturumun ardından cezaevine geri gönderilmeleri beklenirken, Muhafazakâr Halk Partisi (PP) ve merkez-sağ Vatandaşlar Partisi (Ciudadanos) milletvekilleri ise, söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin askıya alınması için çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, vekillerin ilerleyen oturumlara katılması mümkün olmayacak.

Katalan liderler, İspanya’da 28 Nisan erken genel seçimlerinde yeniden milletvekili seçilmişlerdi.