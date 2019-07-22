İsrail’den provokasyon yıkımı!

Sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Kudüs’ün Sur Bahir bölgesinde yer alan Vadi El-Hummus Mahallesi’nde çok sayıda İsrail askeri ve polisi eşliğinde buldozerlerle yıkımların gerçekleştirildiği alanda bulunan inşaat halindeki 8 katlı bir bina altına yerleştirilen patlayıcılarla yıkıldı.

Filistinli Muhammed Ebu Tayr’a ait olduğu öğrenilen 8 katlı binanın yıkımı öncesi İsrail güçleri bölgeyi boşalttı.

İsrail güçleri, aralarında Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi ve İsrail Meclisi’ndeki Milletvekili Ahmed et-Tiybi’nin de bulunduğu çok sayıda Filistinlinin yıkım alanına girişine izin vermedi.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis, sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi’nde “Doğu Kudüs’teki Ayrım (Utanç) Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu” gerekçesiyle Filistinlilere ait en az 10 evin yıkımına başlamıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir’deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı’nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle “güvenlik tehlikesi oluşturduğunu” iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran’a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin’in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor. AA