Kanseri seçim malzemesi yaptılar

Önümüzdeki yıl Kasım ayında yapılacak olan Amerika başkanlık yarışının Demokrat Parti adaylarından Joe Biden, seçildiği takdirde kanserle ilgili çalışmalarına hız vereceğini açıkladı. Oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden ve kurduğu dernek aracılığıyla kanser çalışmalarıyla yoğun çaba gösteren Bidden, seçim meydanlarında bu konuya geniş yer veriyor. Eşi Jill Biden de, meme kanseri bilinçlendirme ve önleme konularına odaklanarak kanser araştırma ve finansmanı konusunda çalışmalara öncülük ediyor. Beau Biden'in ölümünden sonra, eski Başkan Barack Obama, başkan yardımcısından kanseri ortadan kaldırmak için yeni bir ulusal çaba göstermesini istemişti.

İkinci dönem başkanlık adaylığını açıklayıp, seçim meydanlarına çıkan Trump'a mitinglerde büyük oğlu Donald Trump Jr. eşlik ediyor. Biden'in geçen hafta Iowa'da başkan seçilirse kanserle ilgili çalışmalarına ağırlık vereceklerini açıklamasından sonra Trump'ın oğlu “Madem kanserle ilgiliydiniz, bunu 50 yıl önce neden yapmadınız?” diyerek rakibe gönderme yaptı. Donald Trump Jr. kanserle ilgili kendilerinin de önemli çalışmalar yaptığını ve bu konuda sona yaklaştıklarını söyledi. Her iki başkan adayının seçimlerde kanser konusuna değinmeleri dikkat çekiyor.