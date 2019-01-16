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Kenya’daki korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşanan ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
android-time 10:23
Haberler Dünya
Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşanan ve en az 14 kişinin hayatını kaybettiği otel baskınına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde silahlı saldırganların koşarak otel bahçesine geldikleri ve kendi aralarında kısa bir süre konuştuktan sonra hızla otele girdikleri görülüyor.

Güvenlik güçleri oteldekileri böyle tahliye etti.

Güvenlik güçleri oteldekileri böyle tahliye etti.

Başkentin Westland bölgesindeki “DusitD2” adlı otele düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab’ın üstlendiği duyuruldu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Saldırıda önce bir kişi zerindeki bomba düzeneğini patlatmış; ardından diğer silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmada saldırganlar etkisiz hale getirilerek otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edilmişti.

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Son güncelleme: android-time 11:0516.01.2019
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