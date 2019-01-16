Kenya’daki korkunç saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde silahlı saldırganların koşarak otel bahçesine geldikleri ve kendi aralarında kısa bir süre konuştuktan sonra hızla otele girdikleri görülüyor.
Başkentin Westland bölgesindeki “DusitD2” adlı otele düzenlenen saldırıyı Eş-Şebab’ın üstlendiği duyuruldu.
Saldırıda önce bir kişi zerindeki bomba düzeneğini patlatmış; ardından diğer silahlı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.
Çatışmada saldırganlar etkisiz hale getirilerek otelde bulunan yüzlerce kişi tahliye edilmişti.
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