Komşuda tansiyon düşmüyor: İstifa etmezse kan durmaz

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Abdulmehdi’ye istifa çağrısını yineledi.

Başbakan’ı uyararak açıklamasına başlayan Sadr, “Önce Suriye sonra Yemen şimdi de Irak. Dün Beşşar sonra Abdurabbu Mansur Hadi şimdi de Abdulmehdi.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

“İstifa etmezsen akan kan durmaz, istifa etmemen Irak’ı Yemen ve Suriye’ye çevirir. Bundan sonra hiçbir şekilde sizinle koalisyonlarda yer almayacağım.”

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr dün, meclisin, Başbakan Adil Abdulmehdi’den güvenoyunu çekmesi ve hükümetin acilen feshedilmesi çağrısı yapmıştı.

229 KİŞİ CAN VERDİ

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim’de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Birleşmiş Milletler Irak’ta 1 Ekim’den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. (AA)