Macaristan’dan Türkiye’ye AB üyeliği için destek sözü

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nda, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde ettikleri takdirde, Türkiye’nin AB üyeliği konusunda iş birliği yapacaklarını açıkladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7’nci Zirvesi’ne katılmak üzere Azerbaycan’da bulunan Macaristan Başbakanı Orban, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Orban, ”Macaristan halihazırda AB’de yakın zamanda oluşturulacak olan komisyonda, komşuluk politikası ve genişleme müzakerelerinden sorumlu üyeliğini elde etmek için mücadele ediyor. İhtimalim düşük değil ama mücadele çok çetin. Eğer bu üyeliği alabilirsek o zaman (AB’nin) Doğu Ortaklığı Programı kapsamında Azerbaycan ile üyelik konusunda ise Türkiye ile iş birliğimiz olacak. Çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağız” diye konuştu.