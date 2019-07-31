Mahkemeden İsrail’e tokat gibi cevap

Başkent Ottawa'daki Kanada Federal Mahkemesi’nin dün akşam saatlerinde sonuçlanan oturumunda, duruşma hakimi Anne L. Mactavish, İsrail'in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak ‘Made in Israel’ (İsrail’de üretildi) ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi.

Kanada Federal Mahkemesi’ndeki dava, ülkede yaşayan ve İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı bir Yahudi olan Dr. David Kattenburg tarafından açıldı.

Kendisini Yahudi Soykırımı’ndan (Holocaust) kurtulan biri olarak tarif eden Dr. Kattenburg'un davasına, Kanada'da faaliyet gösteren Independent Jewish Voices Canada (IJVC) (Kanadalı Bağımsız Yahudilerin Sesi) isimli Yahudi kuruluşu

da destek verdi.

Davada, İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B'nai Brith isimli örgütün Kanada birimi ise karşı savunmada bulundu.

SAHTE VE ALDATICI

Mahkeme Hakimi Anne L. Mactavish, davanın karar duruşmasında yaptığı açıklamasında, Batı Şeria'nın İsrail'in işgal ettiği Filistin toprakları olduğunu ve buradaki insanları ‘İsrailliler' olarak kabul eden daha önceki Kanada resmi kararlarının da aslında bir hata olduğunu belirtti.

Mactavish ayrıca, Batı Şeria yerleşim yerlerinde üretilen ürünleri etiketlemenin mahkemeye bağlı olmadığını ve bu görevin Kanada Gıda Teftiş Dairesi’ne bırakılması gerektiğini de ifade etti.

Hakim Mactavish, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen “Made in Israel” etiketli şarapları “sahte ve

aldatıcı olarak nitelendirdi. AA