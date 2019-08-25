Melek yüzlü şeytan: Manken pozlarıyla herkesi kandırıyordu, kartel işletiyormuş

Instagram’da lüks bir hayat süren ve bunu sosyal medya hesaplarında paylaşan 48 yaşındaki manken Liliana del Carmen Campos Puello’nun aslında insan ticareti yaptığı ve genç kızları kandırarak fuhuşa sürüklediği ortaya çıktı.

2018 yılında başlatılan “Operation Vesta” isimli soruşturma ile birlikte bağlantıları ortaya çıkan Puello gözaltına alındı. Cartagena’da 17 iş birlikçisiyle yargı karşısına çıkan Puello’nun çocukları kandırarak fuhuşa zorladığı açıklandı. Soruşturma sırasında Puello’nun çocuklara “sahiplerinin” isimlerini zorla dövme yaptırdığı ve lüks tekne ve otellerde partiler organize ettiği tespit edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kendini manken olarak tanıtan Puello’nun, yoksul ailelerden gelen yaklaşık 400 kız çocuğunu fuhuşa zorladığı ve bunu bir kartel haline getirdiği belirlendi. La Madame lakaplı suçlunun müşterileri arasında ünlü siyasetçi ve sanatçılar olduğu da açıklandı.

Puello’nun 2002 yılında da uyuşturucu ticaretinden dolayı ceza aldığı belirtildi.