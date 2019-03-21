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Mozambik’te kasırga sonrası 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

17:24 -
Haberler Dünya
Mozambik’te kasırga sonrası 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti. Correia, sel ve taşkınlar nedeniyle bu kişilerin evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kaldıklarını söyledi.

Afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Correia, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını kaydetti. Mozambik’te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Selden etkilenenler evlerinin çatısında kurtarılmayı bekliyor.

Ülkenin kıyı şehri Beira’nın yüzde 90’ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

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