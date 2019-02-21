Muhalefetten Maduro’yu kızdıracak talep!

Kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido, Meksika televizyon kanalı Televisa’ya yaptığı açıklamada, banka hesaplarıyla ilgili konuyu İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer ile görüştüğünü söyledi. Yurt dışındaki Venezuela varlıkları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen Guaido, İsviçre bankalarındaki hesaplarda “düzensiz hareketler” tespit ettiklerini belirterek, “Cumhuriyete ait olan tüm varlıkları dondurmaya çalışıyoruz.” dedi. Guaido, bu “düzensiz hareketlerin” ne olduğunu ise söyledi.

“ASKERLERİN 3 GÜNÜ VAR”

Guaido, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise 23 Şubat’ta “insani yardımların” ülkeye girişine izin vermesi için orduya çağrıda bulundu. Venezuelalıların kışlalara gidip yardımların girişini talep edeceklerini kaydeden Guaido, ordunun “geçici başkanın emrini yerine getirmek ve anayasaya uygun hareket etmek için 3 günü olduğunu” ifade etti.

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“DOĞRU OLANI YAPIN”

Orduya diğer bir çağrı da ABD’nin Güney Amerika Gücü (Southcom) Komutanı Amiral Craig Faller’dan geldi. Venezuela ordusuna “doğru olanı yapın” diye seslenen Faller, “Bu mesaj Venezuela silahlı kuvvetleri için. Nihayetinde yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.” tehdidinde bulundu.

“BU ŞOVA İZİN VERMEYECEĞİM”

Tarihinin en ciddi siyasi ve ekonomik buhranının yaşandığı Venezuela’da “insani kriz ve yardım” tartışmaları, ABD destekli muhalefet ile hükümet arasındaki gerginliğin en önemli noktalarından birini oluşturuyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardım tartışmalarının “ABD’nin işgal stratejisinin bir parçası” olduğunu ve “bu şova izin vermeyeceğini” söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu, 2 milyon kişinin sağlık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu savunarak ülkeye yardım girmesi gerektiğini öne sürüyor. Baskılara rağmen Maduro’ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin, Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat’ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

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“UNUTULMAYACAK”

600 bin kişinin gönüllü olduğu “yardım” girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusunun Kolombiya ve Brezilya sınırında “barışçıl sivillere yönelik şiddete göz yumması veya bunu teşvik etmesinin unutulmayacağı” tehdidinde bulundu.

ORDUNUN POZİSYONU BELİRLEYİCİ

Muhalefet, 23 Şubat’taki girişim için çalışmalarına devam ederken, ordunun pozisyonu sadece bunların ülkeye girip girmeyeceğini değil, aynı zamanda Maduro’nun kaderini belirlemedeki önemini sürdürüyor. Ordu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehditlerine rağmen Maduro’ya “kayıtsız şartsız sadık kalmaya devam edeceklerini” duyururken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, dün yaptığı açıklamada, ABD’nin “kukla” bir yönetim kurmak için “cesetlerini çiğnemesi gerektiğini” söyledi.

TRUMP’IN VENEZUELA ORDUSUNA TEHDİDİ

Trump, önceki gün yaptığı konuşmada şu ana kadar Maduro’nun yanında duran Venezuela ordusunu tehdit ederek, “Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela’nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro’yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz.” ifadesini kullanmıştı. AA