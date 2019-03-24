Müzik dünyasını sarsacak itiraf: Tek gecelik ilişkimiz oldu

90’lı yıllar müzik dünyasının en renkli ve hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkar. 90’lar denildiğinde akla ilk gelen müzik gruplarından biri de Spice Girls.

İngiliz grup 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelirken, Victoria Beckham olmadan turneye çıkmaya hazırlanıyor.

Turneye 2 ay kala grup üyelerinden Mel B, müzik dünyasını sarsacak bir itirafta bulundu. İngiltere’nin en çok izlenen televizyon programlarından Piers Morgan’s Life Stories’e (Piers Morgan’la Hayat Hikayeleri) katılan 43 yaşındaki şarkıcı, grup arkadaşlarından biriyle olan yakınlaşmalarını anlattı.

Grubun şöhretinin zirvede olduğu dönemde 46 yaşındaki Halliwell’le tek gecelik ilişki yaşadıklarını söyleyen Mel B, “Biz çok yakın arkadaşlardık ve bir anda oldu. Mükemmel göğüslere sahipti. Tek gecelik bir şeydi” dedi.

Sunucunun şaşkınlığını üzerinden atamaması üzerine devam eden Mel B, “Bunu söylediğim için o da, kocası da beni öldürebilir. Ama bu sözlerimden sonra Geri’ye de sorarlarsa reddedeceğini sanmıyorum. Çünkü eğlenceli bir şeydi” ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Geri Halliwell konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, Mel B grup arkadaşını arayarak açıklamadan ötürü özür diledi.

Formula 1 ekiplerinden Red Bull’un patronu Christian Horner ile evli olan Halliwell, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, grubun en seksi üyesinin Mel B olduğunu söylemiş ve “Harika kalça ve göğüslere sahip” demişti.

Spice Girls’ün 2019 turnesi 24 Mayıs’ta Dublin’den başlayacak.