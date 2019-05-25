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NATO’dan nükleer tehdit açıklaması: Yeni stratejimiz hazır

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rus nükleer tehdidinin de aralarında bulunduğu yeni meydan okumalar nedeniyle NATO uzmanlarının yeni askeri strateji kabul ettiğini belirtti.

12:42 -
Haberler Dünya
NATO’dan nükleer tehdit açıklaması: Yeni stratejimiz hazır

Alman Welt am Sonntag gazetesine demeç veren Stoltenberg, 2014 yılından beri doğu ve güney yönlerden İttifak için yeni meydan okumalar ortaya çıktığını savundu.

Rusya’nın nükleer tehdidi Batılı ülkelere karşı giderek daha aktif şekilde uyguladığını öne süren Stoltenberg, “Askeri uzmanlarımız, bu hafta yeni askeri strateji kabul etti. Bu strateji, gelecekte savunma için tamamen hazır olmayı ve istikrarı sağlama imkanına sahip olmayı öngörüyor” dedi.

Stoltenberg nisan ayında, NATO’nun Rusya’ya karşı diyalog ve dizginleme politikasına devam edeceğini belirtmişti.

Son güncelleme: android-time 12:46 25.05.2019
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