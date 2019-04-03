Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Paris Belediye Başkanı’ndan 31 Mart’ta tebrik mesajı

Yerel seçimlerde süreç devam ederken Avrupa'dan bir mesaj geldi. Fransa'nın başkenti Paris'in belediye başkanı Anne Hidalgo bir tebrik mesajı yayınladı. 5 yıldır Paris'i yöneten Hidalgo sosyal medya hesabından 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Ankara, İstanbul ve İzmir'de kazanan yeni adayları tebrik etti. Tunç Soyer, Fransızca yanıt verdi ve Hidalgo'yu İzmir'e davet etti.

12:59 -
Haberler Dünya
Paris Belediye Başkanı’ndan 31 Mart’ta tebrik mesajı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında itirazlar ve sayım süreci devam ederken Fransa’nın başkenti Paris’ten bir tebrik mesajı geldi. Mesajı atan kişi 2014 yılından beri Paris’in belediye başkanı olarak görev yapan Anne Hidalgo.

Resmi Twitter hesabından Fransızca ve Türkçe olarak mesaj gönderen Hidalgo, “Türkiye’nin ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris’in dostluğundan şüpheniz olmasın” açıklamasını yaptı.

Hidalgo’nun mesajına Tunç Soyer Fransızca yanıt verdi.

YSK’ya yapılan itirazlar sonucunda bazı bölgelerde sayım devam ederken Paris’in belediye başkanının açıklaması gündem oldu. Hidalgo’nun mesajına İzmir’den seçimi kazanan Tunç Soyer Fransızca yanıt verdi.

Soyer, “Arkadaşlık ve dayanışma dolu sıcak mesajınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok yakında İzmir’de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 13:02 03.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more