Paris Belediye Başkanı’ndan 31 Mart’ta tebrik mesajı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında itirazlar ve sayım süreci devam ederken Fransa’nın başkenti Paris’ten bir tebrik mesajı geldi. Mesajı atan kişi 2014 yılından beri Paris’in belediye başkanı olarak görev yapan Anne Hidalgo.

Resmi Twitter hesabından Fransızca ve Türkçe olarak mesaj gönderen Hidalgo, “Türkiye’nin ve özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir’in çoğulcu demokrasiye, adalete ve temel hak ve özgürlüklere inanan yeni Belediye Başkanlarını kutluyoruz. Paris’in dostluğundan şüpheniz olmasın” açıklamasını yaptı.

YSK’ya yapılan itirazlar sonucunda bazı bölgelerde sayım devam ederken Paris’in belediye başkanının açıklaması gündem oldu. Hidalgo’nun mesajına İzmir’den seçimi kazanan Tunç Soyer Fransızca yanıt verdi.

Soyer, “Arkadaşlık ve dayanışma dolu sıcak mesajınız için çok teşekkür ederim. Sizi çok yakında İzmir’de ağırlamayı dört gözle bekliyoruz” dedi.