Pelosi’den çarpıcı Trump çıkışı: O buna değmez

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, özellikle Meksika sınırına yapılması planlanan duvar konusunda görüş ayrılığı yaşadığı Başkan Trump’ın azledilme iddialarıyla ilgili konuştu. Trump’ın görevden alınmasından yana olmadığını vurgulayan Pelosi, “Başkanlıktan azledilmesi taraftarı değilim” dedi.

‘İnandırıcı, karşı konulamaz ve çift taraflı veriler’ olmadığı müddetçe söz konusu sürecin ülkeyi böleceğini savunan Pelosi, “Bu yolu izlemememiz gerektiğini düşünüyorum, çünkü ülkeyi böler. O buna değmez” dedi.

Pelosi bu düşüncesine rağmen, Trump’ın başkanlık görevine uygun olmadığını söyleyerek, “Onun ABD başkanlığına uygun olduğunu düşünmüyorum. Etik olarak, zekâ olarak, ilgi olarak uymuyor” ifadelerini kullandı.

MUELLER’IN RAPORU BEKLENİYOR

ABD’de 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili savcı Robert Mueller’in soruşturmaya ilişkin raporunu yakın zamanda Adalet Bakanlığı’na göndermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, görevini kötüye kullanmakla, yolsuzlukla ve adaleti engellemekle suçlanıyor.