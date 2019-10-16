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Pentagon’dan Milli Savunma Bakanlığı’na ‘muafiyet’ hazırlığı

Pentagon, iki ülke arasındaki silah satışlarının Milli Savunma Bakanlığı'na yönelik yaptırımlardan etkilenmemesi için muafiyet hazırlanacağını duyurdu.

09:21 -
Haberler Dünya
Pentagon’dan Milli Savunma Bakanlığı’na ‘muafiyet’ hazırlığı

Pentagon’da gazetecilere konuşan üst düzey bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin Barış Pınarı Harekâtı’ndan dolayı Türkiye’ye uygulanan yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, “Hazine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamında devam eden faaliyetlerin etkilenmemesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. Burada amaç askeri satışları ve diğer kalemleri yaptırımların kapsamından çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın hazırladığı muafiyete bakmak gerektiğine dikkati çeken yetkili, “Amaç, gerek Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen diplomatik ilişkiler, gerekse bizim faaliyetlerimiz olsun resmi işlerin devam etmesini sağlamaktır” dedi.

Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetlerini durdurmak için Ankara ile diplomatik görüşmeleri devam ettirmek istediklerini belirten yetkili, “Bu ilişki uzun, güçlü bir askeri ilişki ki bu ilişkiyi devam ettirmek için mevcut krizin ötesine bakmamız gerekir” diye konuştu.

 

ABD Ankara Dışişleri Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı Suriye Türkiye
Son güncelleme: 09:22 16.10.2019
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