Sokak ortasında… Zerre kadar acımadan…

İngiliz Daily Star gazetesinin internet sitesine yansıyan görüntülerden tarihi belli olmayan olayın gece vakti yaşandığı anlaşılıyor.

Kimliği tespit edilemeyen bir şahıs, yerde duran bir baykuşa vicdansızca tekme atıyor. Hayvan tekmenin şiddetiyle havaya savrulurken, videoya yansıyan seslerde bir kişinin ise güldüğü duyuluyor.

Görüntüleri Snapchat’e yükleyen kişi, yaptıkları eylemi utanmazca savundu. Baykuşun otomobilin önünde uçtuğunu öne süren şahıs, “Yavaş yavaş ölüyordu ve onu öyle bırakamazdık” ifadelerini kullandı.

Bu rezilce savunma karşısında sosyal medya sessiz kalmadı. Görüntüler internette virüs gibi yayılınca bir kullanıcı, “Çok üzücü. Birini savunmasız bir yaratığa zarar verecek hale getiren nedir?” diye yazdı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise “Yavaş yavaş ölüyorsa, eminim ki onu veterinere götürecek zaman vardı” ifadelerini kullandı. Sosyal medyaya yansıyan bir tepki de şöyle oldu: “Gerçekten etrafta hasta insanlar var.”