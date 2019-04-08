Son dakika: ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesini aldı

ABD Başkan Donald Trump ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıdığını belirtti. Washington böylece ilk kez resmi olarak başka bir ülkenin ordusunu terör örgütü olarak nitelendirmiş oldu.

Trump’ın bu adımı, ABD ordusu ve istihbarat yetkililerini de dost olmayan hükümetlerin benzer adımlarına açık hale getirebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD geçen ayın sonunda da İran Devrim Muhafızları’na bağlı bazı kişi ve kurumları kara listeye almıştı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur. Halk ağzında ve özellikle İran diasporasında ordu mensubu kişilere organizasyona duydukları hayranlığı belirtmek için Farsça’da “Muhafızlar” anlamına gelen Pasdaran denilmektedir.