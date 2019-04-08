Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesini aldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü olarak tanıdı.

17:20 -
Haberler Dünya
Son dakika: ABD, İran Devrim Muhafızlarını terör listesini aldı

ABD Başkan Donald Trump ABD’nin İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü olarak tanıdığını belirtti. Washington böylece ilk kez resmi olarak başka bir ülkenin ordusunu terör örgütü olarak nitelendirmiş oldu.

Trump’ın bu adımı, ABD ordusu ve istihbarat yetkililerini de dost olmayan hükümetlerin benzer adımlarına açık hale getirebileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD geçen ayın sonunda da İran Devrim Muhafızları’na bağlı bazı kişi ve kurumları kara listeye almıştı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir ordudur. Halk ağzında ve özellikle İran diasporasında ordu mensubu kişilere organizasyona duydukları hayranlığı belirtmek için Farsça’da “Muhafızlar” anlamına gelen Pasdaran denilmektedir.

İLGİLİ HABERNetanyahu seçimlere saatler kala son kozunu oynadı: ABD'yle koordineli yapağızNetanyahu seçimlere saatler kala son kozunu oynadı: ABD'yle koordineli yapağız
Son güncelleme: android-time 17:57 08.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more