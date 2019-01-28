Son dakika… ABD’den Venezuela ordusuna darbe çağrısı

Venezuela lideri Maduro’ya karşı kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Guaido’nun isteği üzerine ABD tarafından Venezuela’nın uluslararası petrol şirketlerine yaptırım uygulanacak.

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Ülkenin petrol ürünleri üzerinde çalışmalar yürüten PDVSA şirketine ABD tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi. Daha öncesinde ülkenin altın rezevlerinin bir bölümünü kontrol eden İngiliz bankalarına çağrı yapan, ABD tarafından desteklenen muhalif lider Guaido bu çağrısına henüz olumlu yanıt alamamıştı.

Öte yandan ABD’nin Ulusal Güvenlik Uzmanı Bolton, Venezuela ordusuna darbe yaparak gücü Maduro’dan alması ve muhalif lider Guaido’ya vermesi çağrısında bulundu. Bolton bu çağrısını, “Venezuela ordusuna gücü barışçıl bir şekilde muhalif lider Guaido’ya devretmesi çağrısını yapıyorum” şeklinde dile getirdi.

“TRUMP SAVAŞ YANLISI”

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisine Venezuela’da askeri güç kullanma olasılığını dile getirdiğini kaydetti.

Axios haber sitesine konuşan Graham, Trump ile Venezuela konusunda yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Graham, Trump’ın kendisine Venezuela’da askeri güç kullanma konusunda fikrini sorduğunu, kendisinin ise böyle bir hamlenin sorunlara yol açacağını ifade ettiğini belirtti.

Senatör Graham, “Bunun üzerine Trump, ‘Şaşkınım sen herkesi işgal etmek isteyen birisin.’ diye karşılık verince ben herkesi işgal etmek istemediğimi, sadece ulusal güvenliğimiz tehdit altındayken askeri gücümüzü kullanmak istediğimi söyledim” dedi.

Graham ayrıca, Trump’ın Venezuela konusunda “oldukça savaş yanlısı” olduğunu da söyledi.