Son dakika… AB’den İsrail’e büyük şok!

Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının ardından Avrupa Birliği’nden de bir açıklama geldi.

AB Komisyonu, ürünlerinin çıkış noktalarının açık ve yanlış yönlendirici olmadan belirtilmesinin AB’nin tüketici politikasının temel parçalarından biri olduğunu vurguladı.

AB’den gelen açıklamada, “AB Komisyonu, mahkeme kararının, 2015’te Komisyon tarafından yapılan açıklayıcı bildirimde söylendiği üzere, İsrail yerleşimlerinden çıkan ürünlerin kökeninin gösterilmesinin tüketici açısından doğru ve yanlış yönlendirici olmaması gerektiğini teyit ediyor” ifadesine yer verildi.