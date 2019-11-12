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Son dakika… AB’den İsrail’e büyük şok!

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği ülkelerinin Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri gibi İsrail işgali altındaki bölgelerden gelen malların tanımlanmasının kesin olarak yapılmasını ve "İsrail'in ilgili bölgelerde egemen bir oluşum olarak değil, işgalci güç olarak bulunduğunun" belirtilmesi yolunda bir hüküm kurdu.

Sozcu.com.tr
13:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… AB’den İsrail’e büyük şok!

Avrupa Adalet Divanı’nın bu kararının ardından Avrupa Birliği’nden de bir açıklama geldi.

AB Komisyonu, ürünlerinin çıkış noktalarının açık ve yanlış yönlendirici olmadan belirtilmesinin AB’nin tüketici politikasının temel parçalarından biri olduğunu vurguladı.

AB’den gelen açıklamada, “AB Komisyonu, mahkeme kararının, 2015’te Komisyon tarafından yapılan açıklayıcı bildirimde söylendiği üzere, İsrail yerleşimlerinden çıkan ürünlerin kökeninin gösterilmesinin tüketici açısından doğru ve yanlış yönlendirici olmaması gerektiğini teyit ediyor” ifadesine yer verildi.

Avrupa Avrupa Birliği İsrail Kudüs son dakika
Son güncelleme: 13:46 12.11.2019
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