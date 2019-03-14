Son dakika… Akar’dan F-35 açıklaması… Tarih verdi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) üyeleri ve muvazzaf subaylarla bir araya geldi. Sıhhiye Orduevi’ndeki buluşmada konuşan Bakan Akar, S-400 hava ve füze savunma sisteminin tedarikine ilişkin Türkiye’nin pozisyonunun çok açık olduğunu belirtti. Türkiye’nin çok ciddi füze ve hava tehdit ve tehlikesi altında olduğunu bildiren Bakan Akar, şunları söyledi:

“İsim söylemeye gerek yok hava tehdidi ve tehlikeleri bütün etrafımızdaki ülkelerden geliyor. NATO´ya müracaat ettik. NATO ABD, Almanya ve Hollanda´dan birer patriot bataryasını görevlendirdi. İncirlik, Gaziantep, Kahramanmaraş’a geldiler. Takriben 1.5 yıl kadar görev yaptılar ve daha sonra ‘biz ayrılacağız’ dediler. Dolayısıyla bizim bu şekilde geçici bir takım önlemlerle bekamızı sürdüremeyeceğimizi, dolayısıyla bunu edinmemiz gerektiğini aklı olan herkes gördü. Bununla ilgili birçok çalışma zaten yapıldı. 2011 bunu biraz daha hızlandırdı. Bunun üzerine mevcut arayışlarımız daha sistematik hale getirildi. Kriterler belirlendi, görüşmeler başladı.”

‘NATO’DAN KOPTUĞUMUZ YOK’

Bu konudaki çalışmaları anımsatan Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Bu konudaki kriterler nedir? Kriterlerimizin birincisi ‘yeteri kadar pazar olduk, bundan sonra olmayacağız’ diyoruz. Herhangi bir silahı, aracı aldığımızda bunun teknolojisini, üretimini, bunun ihracını, modernizasyonunu istiyoruz. Belirlenen kriterlere en uygun cevabı veren Rusya ile anlaşma sağlandı ve imzalar atıldı. Hala bu durumda iken ABD dahil NATO´daki müttefiklerimize hava savunma sistemleri tedariki için talep mektupları yazdık. ABD tarafından 17 ay sonra cevap verildi. Dolayısıyla bizim buradaki acil ihtiyacımız görmemezlikten gelinmemeli. Bizim NATO´dan koptuğumuz yok. Biz NATO´ya karşı hangi sorumluluklarımız varsa bunları eksiksiz yerine getiriyoruz.”

‘HAZIRLIKLARIMIZ TAMAMLANDI’

Ziyareti sırasında ABD’liler tarafından da bunun dile getirildiğini aktaran Bakan Akar, “F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerimizi hem finansal hem de diğer konulardaki taahhütlerimizi aksaksız, eksiksiz en iyi yerine getiren ülkelerden biri olduğumuzu söylediler. Paramızı, ortaklık payımızı ödemişiz, bu arada bize düşen bazı parçaların tasarlanması, imali var bunları eksiksiz yapmaya devam ediyoruz” dedi.

F-35 savaş uçağı projesine yönelik yapılan bazı açıklamaları da anımsatan Bakan Akar, “Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasım’da bu uçakların Malatya´ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya´daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı” diye konuştu.

‘HEDEFİMİZ SADECE VE SADECE TERÖRİSTLER’

Türkiye´nin çevresinde askeri ve siyasi anlamda ciddi hassasiyetin, kritik durumların olduğunu dile getiren Bakan Akar, bunları yakından takip edildiğini belirtti. “Bu konuda bizim hata yapmamamız lazım” diyen Bakan Akar, muhtemel her türlü gelişmeye karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Menbiç ve Fırat´ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi:

“Biz burada sabırla, dirayetle kişilik ve kimliğimizle ilerlemeye devam ediyoruz. Orada da planlarımız, programlarımız hazır. Bu işin olabildiğince görüşerek, konuşarak NATO ile diğer müttefiklerimizle işbirliği halinde çözmeye çalışıyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında da aynı şey geçerliydi. Onların farklı yaklaşımı üzerine biz gereğini yaptık. Dolayısıyla bu konuda da biz hazırlıklarımızı yaptık, gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak için ne lazımsa onları da yeri ve zamanı geldiğinde yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim buradaki hedefimiz sadece ve sadece teröristler. Onun dışında bizim oradaki kökü kökeni ne olursa olsun halkla bir sorunumuzun olmadığını her zaman söylüyoruz.”

‘RUSYA İLE TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde Soçi´de imzalanan mutabakatla İdlib´de büyük bir insanlık dramının önlendiğini vurgulayan Bakan Akar, “Bunun devamı için Rusya ile temaslarımız sürüyor” dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile 3-4 Mart´ta yeni bir metnin imzalandığını anımsatan Bakan Akar, “Bu metin buradaki işlerimizi biraz daha belirgin hale getirdi. Devriyelerin önü açıldı, müşterek bir koordinasyon merkezi üzerinde çalışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.