Son dakika… Büyük panik! Çil yavrusu gibi dağıldılar

Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı’nda bir motosikletten çıkan patlama sesleri, silahlı saldırı zannedilerek panik yaşandı ve kalabalık hızlı bir şekilde kaçıştı.

Patlama sesinin daha sonra bir motosikletten geldiğinin anlaşıldı.

New York Polis Departmanı ise olayın ardından Twitter’dan, ”Times Meydanı’nda silahlı saldırı yok. Motosikletten çıkan sesler, silah sesi gibi duyuldu. Lütfen panik olmayın. Times Meydanı oldukça güvenli bir alan” açıklamasında bulundu.

Times Meydanı’ndaki paniğin hafta sonu ABD’de yaşanan silahlı saldırılardan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Öte yandan, Times Meydanı’nda yaşanan bu panik, akıllara ülkemizi getirdi. Türkiye’nin hemen her kentinde abartı egzozlar, havalı kornalar, duran trafikte otomobile gaz vermeler o kadar yaygın ki… Times Meydanı’nda panikle kaçışan ABD’liler ve turistler Türkiye’ye gelse, herhalde 10 dakikada bir paniğe kapılıp kaçmaya çalışırlardı.