Son dakika… CNN’den flaş Venezuela iddiası

CNN televizyonunun son dakika haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump Venezuela'daki muhalefet liderini cumhurbaşkanı olarak tanıyacak.

CNN’e göre ABD Başkanı Trump, Venezüella’nın muhalefet liderini Cumhurbaşkanı olarak tanımayı düşünüyor.

CNN İspanya’nın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella muhalefet lideri ve eski Kongre Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak tanımayı düşünüyor.

Beyaz Saray’dan konuyla alakalı açıklama gelmedi. Geçen hafta, Venezüella Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, yemin ederek 2025 yılına kadar sürecek olan ikinci başkanlık görevine başlamıştı.