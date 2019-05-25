Dükkân ‘farelerini’ çırılçıplak soyup dövdüler

İngiliz The Sun gazetesine konu olan olay, Meksika’nın güneybatı eyaleti Chiapas’a bağlu Tapachula kasabasında yaşandı. Yöre sakinleri, söz konusu kadınların hırsızlık yaparken daha önce de güvenlik kameralarına yakalandığını savundu.

Yerel medyadaki haberlerde kadınların bir dükkândan kıyafet çaldığı yazıldı. Kalabalıkta yer alan bazı vatandaşlar, bu tarz olaylarda pasif kalan yerel yetkilileri suçlarken, kendi adaletlerini dağıttıklarını söyledi.

Haberlerde kadınların dayak yedikten ve aşağılandıktan sonra olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin olaya ilişkin soruşturma başlatıp başlatmadığı ya da herhangi bir gözaltı işleminin yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.