Erdoğan’dan Trump’a mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda konuştu. Suriye konusunu gündeme getiren Erdoğan, “Menbiç’in güvenlini alacak ve sahiplerine vereceğiz. Amaç teröristleri uzak tutmak” dedi. Bu hafta Rusya’ya yapacağı ziyaret hakkında da konuşan Erdoğan, “Putin ile görüşmede Suriye’de terörden arındırılmış bölgeleri ele alacağız” dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADIĞI İÇİN ÇOK SIKINTI YAŞANDI

Son dönemde ABD Başkanı Trump ile sık sık görüşen Erdoğan, “Trump’a ‘lojistik destek verin IŞİD’i temizleriz’ dedim. Erdoğan, “Ülkemize karşı yeni bataklık haline dönüşecek bir güvenli bölge uygulamasına asla izin veremeyiz. Açıkça belirtmek mecburiyetindeyim ki, Türkiye kendisine verilen sözlerin tutulması sebebiyle çok sıkıntılar yaşamış, bedeller ödemiştir” dedi.

Erdoğan, “Amerika, Rusya ve diğer kesimlerle olan görüşmelerimizin anlayış birliğine varılarak sonuçlanmasını canıgönülden arzu ediyoruz ama bu demek değildir ki ilanihaye bekleyecek, gözümüzün önünde yürütülen hazırlıkların neticelenmesini seyredeceğiz. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. En yakından gelişmeleri takip ediyoruz. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız” ifadesini kullandı.

Türkiye’ye en ufak bir saldırıda bulunanların bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceğinin altını çizen Erdoğan, “IŞİD başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye’yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle ‘cin şişeden çıktı’ dedi.