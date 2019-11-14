Son dakika… Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası dikkat çeken yorum: Keskin tezat

Reuters haber ajansı ilişkin kapsamlı haberinde, “iki liderin Ankara-Washington hattında yaşanan sorunları çözmeyi başaramadığını” yazdı.

Ajansa göre; hem Erdoğan hem de Trump, Türkiye’nin Suriye’de ABD’nin Kürt müttefiklerine (terör örgütü PKK) yönelik operasyonu ve Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması gibi birçok konuda yaşanan farklılıkların nasıl üstesinden gelineceğine ilişkin somut ifadeler açıklama yapmadı.

ABD lideri Trump’ın S-400’lerden vazgeçilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baskı yaptığını yazan Reuters, görüşmesi sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada daha kesin bir dil kullanıldığını belirtti.

‘HAYATİ ÖNEMDE’ VURGUSU

Beyaz Saray açıklamasında, “Diğer cephelerde ilerleme sağlamak için Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili meselelerin çözülmesi hayati önemde” ifadesine yer verildi.

Siyasi meselelerde yaşanan gerilime karşın Trump’ın Erdoğan’ı sıcak karşıladığını aktaran Reuters, bu durumun ABD Kongresi’nde Türkiye’nin PKK uzantısı YPG’ya karşı Suriye’de başlattığı harekâta karşı oluşan öfkeyle “keskin bir tezat” oluşturduğunu yazdı.

Haberde Erdoğan-Trump görüşmesinden sadece bir gün önce hem üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin hem de Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin açıklamalarını da hatırlattı.

İki yetkili ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısında, ABD’nin terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile işbirliğini sonlandırma gibi bir niyetinin olmadığını söylemişti.

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GRAHAM: ZAMAN GÖSTERECEK

İki lider arasındaki görüşmeye dahil olan Cumhuriyetçi beş senatörle ilgili detaylara da haberde dikkat çekildi.

Türkiye’nin kuzey Suriye’deki operasyonuna karşı olan ve yaptırım tasarısının mimarlarından Senatör Lindsey Graham, “Erdoğan’ın samimi ve açık olduğunu” ifade etti.

Graham “Bu ilişkiyi kurtarmayı umuyorum fakat bunun mümkün olup olmadığını sadece zaman gösterecek” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump’ın dünkü temaslarına beş ABD’li senatör de dahil olmuştu.

Bu isimler arasında Lindsey Graham, Tim Scott, Joni Ernst, James E. Risch ve Ted Cruz'un yer aldığı öğrenildi.