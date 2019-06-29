Son dakika… Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan flaş açıklama

Açıklamada, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin potansiyel olarak Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına yönelik kaygılarını iletti ve Türkiye’yi NATO İttifakı’nı güçlendirecek şekilde savunma işbirliği konusunda ABD ile çalışmaya teşvik etti” ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray açıklamasında, iki liderin iki ülke açısında önemli olan ikili ticareti geliştirme ve Suriye’de ortak hedefleri gerçekleştirme isteği gibi bir dizi ikili meseleyi masaya yatırdığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sırasında bir araya geldi.