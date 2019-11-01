Fenomen isim hayatını kaybetti

İki yıl içinde 6 milyondan fazla aboneye ulaşan “Grandpa Kitchen” (Dedenin Mutfağı) adlı kanalın sahibi Reddy’nin yemek pişirme videoları büyük bir kitleye ulaşıyordu.

Şimdiye kadar 260’tan fazla video yayımlayan ve içerik üreticilerine bağış toplama platformu Patreon’da bin’den fazla abonesi olan Reddy’nin 27 Ekim’de öldüğü duyuruldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ailesi Reddy’nin ölümünü, YouTube’da cenaze töreninden görüntüler içeren duygusal bir videoyla duyurdu.

Akciğer enfeksiyonundan öldüğü açıklanan Narayana Reddy’nin bir anda popüler olmasından sonra bazı aile üyeleri işlerinden ayrılarak ona yardım etmeye başladı.