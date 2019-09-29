Son dakika… Genç aktivistin fotoğrafındaki o detay ortalığı karıştırdı

Bundan birkaç ay önce başlattığı gösterilerle çevreci kesimin büyük beğenisini toplayan 16 yaşındaki Greta Thunberg’in sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf karesi büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na doğaya zarar vermemek için deniz yoluyla giden Thunberg’in paylaştığı bir fotoğraf karesi sosyal medyayı adeta ikiye böldü.

İLGİLİ HABER Şikâyetçi oldular: Türkiye de aralarında!

Yaklaşık 1 ay önce teknenin içindeyken paylaştığı fotoğrafı tekrar gündeme getiren Greta’nın muhalifleri genç aktivisti fotoğraftaki detay yüzünden adeta topa tuttu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Greta, teknenin içinde yolculuk ederken görülüyor. Fakat fotoğrafta, Greta’nın yanında bir plastik su şişesi dikkat çekiyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı doğaya zarar veren plastik kullanımını eleştiren Greta’nın pet şişe kullanmasını eleştirerek, “Daha ne hakkında mücadele ettiğini bilmeden bir de plastik şişe kullanıyor” yorumunu yaptı.

İLGİLİ HABER Minik aktivistten Trump'a çağrı

Geçen hafta cuma günü Birleşmiş Milletler’de yaptığı konuşmada Greta dünya liderlerine seslenerek, “Ne cüretle ben buraya getiriyorsunuz. İnsanlar ölüyor, Bütün ekosistemler çöküyor. Bunların hepsi yanlış. Burada olmamam gerek, okyanusun diğer tarafında okulda olmam gerek. Fakat siz umut için bizi çağırıyorsunuz. Ne cüretle” açıklamasını yapmıştı.