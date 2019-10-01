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Son dakika… Gerilimi tırmandıran karar: ABD casusuna idam

ABD ile İran arasında geçen haftalarda yumuşamaya başlayan ilişkilerde çok kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı... İranlı yetkililer, "İran mahkemesi ABD adına casusluk yapan bir kişiye idam cezası verme kararı aldı" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
10:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Gerilimi tırmandıran karar: ABD casusuna idam

Washington-Tahran hattında sıcak bir gelişme yaşandı… Son günlerde ilişkilerin normalleşme belirtisi gösterdiği ABD ile İran arasında savaş çıkartacak bir gerilim meydana geldi. İran mahkemesi, ABD adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişiye idam cezası verdiğini duyurdu. İran yargısının resmi internet sitesi Mizan’da yer alan haber sözcü Holamhüseyin Esmaili, “Amerika adına casusluk yapan bir kişi idam cezası almıştır. Fakat bu karar temyize gitmiştir” açıklamasını yaptı.

Yapılan açıklamada ABD adına casusluk yapan iki farklı kişiye de 10 yıl hapis cezası verildiği belirtildi. Yetkililer Birleşik Krallık adına casusluk yaptığı öne sürülen dördüncü bir kişiye de 10 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

ABD İran son dakika
Son güncelleme: 11:09 01.10.2019
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