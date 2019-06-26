Son dakika… İmamoğlu’nun CNN röportajından ilk sözler

İmamoğlu, dün sabah CNN’in İstanbul Bürosu’na giderek, dünyaca ünlü sunucu Christiane Amanpour’un sorularını yanıtladı.

Mülakatın Türkiye saati ile bugün 20.00’da yayınlanacağı belirtilirken, CNN sitesi röportaja ilişkin bazı bölümleri paylaştı.

“İstanbul’un yeni belediye başkanı ‘hiçbir kişi ya da iktidar’ demokrasiyi tehdit edemez’ diyor” başlığıyla aktarılan mülakatta, “İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a demokrasiye saygı göstermesi konusunda ince bir uyarı yaptığı” belirtildi.

İmamoğlu mülakatta, tekrar edilen seçimin Türkiye’nin demokrasi geleneği için olağanüstü bir test olduğunu belirterek, “23 Haziran gösterdi ki hiçbir kişi ya da iktidar millet iradesinin önünde duramaz, hiçbir siyasetçinin bu gerçeği inkâr etme lüksü yok” dedi.

Testin başarıyla geçildiğini düşündüğünü aktaran İmamoğlu, “Pazar günkü zafer, İstanbul halkının seçimin meşruiyetini nasıl koruduğunu gösterdi. Artık hiç kimse bir daha bu ölçüde seçimlere müdahale edemeyecek” şeklinde konuştu.

İstanbul Belediyesi’nde AKP’li yetkililer tarafından yapıldığı iddia edilen adam kayırma ve yolsuzlukları soruşturup soruşturmayacağına yönelik bir soruya İmamoğlu, belediye başkanı olarak ilk işinin bu iddiaları uluslararası deneyime sahip denetleme şirketlerinin incelemesine sunacağını söyledi.

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