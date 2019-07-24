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Son dakika… İngiltere Başbakanı Johnson: Gücümüzü hafife almayın

İngiltere'de sürpriz bir çıkışla başbakan seçilen Boris Johnson, başbakan olarak yaptığı ilk konuşmasında iç politikaya seslendi ve yeni işler, güvenli sokaklar ve daha iyi bir eğitim sözü verdi.

17:56 -
Haberler Dünya
Son dakika… İngiltere Başbakanı Johnson: Gücümüzü hafife almayın

Başbakan Johnson, iç politikaya yönelik açıklamalarının ardından Avrupa ve bütün dünyayı yakından ilgilendiren Brexit’in en kısa zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı.

AB’ye anlaşabileceğimize inanıyorum diye Boris İrlanda sınırı konusunda anti demokratik koşullar olmaksızın anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Johnson, AB’nin İrlanda konusunda uzlaşmaması durumunda da İngiltere’nin başka planları bulunduğunu ifade etti.

Johnson başbakanlık konutunun önünden vatandaşları ve dünyaya seslendi.

Başbakan Johnson, İngiltere ekonomisinin oldukça büyük olduğunu söyledi ve gücümüzü hafife almayın dedi.

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Son güncelleme: android-time 18:32 24.07.2019
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