Son dakika… İngiltere Başbakanı Johnson: Gücümüzü hafife almayın

Başbakan Johnson, iç politikaya yönelik açıklamalarının ardından Avrupa ve bütün dünyayı yakından ilgilendiren Brexit’in en kısa zamanda gerçekleştirileceğini açıkladı.
AB’ye anlaşabileceğimize inanıyorum diye Boris İrlanda sınırı konusunda anti demokratik koşullar olmaksızın anlaşmaya varılabileceğini belirtti.
Johnson, AB’nin İrlanda konusunda uzlaşmaması durumunda da İngiltere’nin başka planları bulunduğunu ifade etti.
Başbakan Johnson, İngiltere ekonomisinin oldukça büyük olduğunu söyledi ve gücümüzü hafife almayın dedi.