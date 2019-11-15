Son dakika… Irak’ta bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tahrir Meydan'ı yakınında park halinde bulunan araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Söz konusu patlamanın sesi başkentin birçok noktasından duyuldu. Irak güvenlik kaynaklarından henüz ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

İLGİLİ HABER Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan yolsuzluk karşıtı gösteriler devam ediyor. Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, 1,5 aylık sürede 319 kişi yaşamını yitirirken, 15 bin kişi de yaralandı. Eylemciler bugün Basra eyaletinde Um Kasr Limanı'na giden tüm yolları kapattı ve yük taşıyan TIR'ların limana ulaşmasına izin vermedi. Irak'ın en önemli gümrük kapılarından biri olan Um Kasr Limanı, gösteriler nedeniyle bir süre önce de kapatılmıştı. Irak Hükümeti Askeri Sözcüsü Abdülkerim Halef, 1 Ekim'de başlayan gösterilerin Irak'a faturasının 6 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi. (AA/DHA)