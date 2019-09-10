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Son dakika… Irak’ta izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

Irak´ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde izdiham çıktı... Irak Sağlık Bakanlığı izdihamda en az 31 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yetkililer en az 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
16:46 -
Haberler Dünya
Son dakika… Irak’ta izdiham: Onlarca ölü ve yaralı var

Irak Sağlık Bakanlığı, Aşure Günü etkinliğinde yaşanan izdiham dolayısıyla onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini en az 100 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer Kerbela’daki bir üst geçidin çöktüğünü duyururken incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en az 31 kişinin yaşamını yitirdiği duyurulurken en az 100 kişinin de yaralandığı vurgulandı. Yetkililer konuyla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklarken ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 17:01 10.09.2019
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