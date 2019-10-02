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Son dakika… Komşu yine küçük hesap peşinde

Midilli adasındaki Morya mülteci kampında çıkan yangın ve ardından başlayan protestolar sonrası Türkiye'ye 2020 sonuna kadar 10 bin mülteci gönderme kararı alan Yunanistan'dan peş peşe Türkiye açıklamaları geliyor. Komşu artan göçmen yükünü üzerimize yıkmak için Türkiye'ye daha fazla mali destek verilmesi çağrısında bulunuyor.

Sozcu.com.tr
13:38 -
Haberler Dünya
Son dakika… Komşu yine küçük hesap peşinde

Yunanistan’ın Göçten Sorumlu Bakan Yardımcısı Yorgo Kumuçakos, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mülteci mutabakatını savundu.

Süddeutsche Zeitung'a konuşan Kumuçakos, anlaşmaya atıfla, “Elimizde olan tek araç bu. Bu yüzden (anlaşmaya) sadık kalmalıyız ve daha etkili bir hale getirmeliyiz” diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı, “Yaklaşık 4 milyon sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan Türkiye'nin ağır bir yükün altına girdiğini” hatırlatarak, ülkeye daha fazla mali destek verilmesi gerektiğini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre; Kumuçakos, diğer yandan Türkiye'ye de insan kaçakçılığı ağlarını çökertme çağrısı yaptı.

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Son güncelleme: 13:44 02.10.2019
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