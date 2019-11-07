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Son dakika… Macron’dan çok sert sözler: Beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO ile ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Economist dergisine konuşan Macron, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" dedi. Macron, TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütlerini ortadan kaldırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı da eleştirdi.

Sozcu.com.tr
13:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Macron’dan çok sert sözler: Beyin ölümü gerçekleşti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Economist dergisine açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin hudutlarının güvenliğini sağlamak ve terör koridorunu engellemek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı daha önce de eleştiren Macron bu sefer NATO’yu hedefine aldı.

Macron, “Şu an yaşadığımız şey NATO’nun beyin ölümüdür. ABD, Avrupa projesine sırtını döndü” ifadesini kullanırken, “ABD ve NATO müttefikleriyle stratejik karar alma mekanizmasında bir koordinasyon yok” dedi.

TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı hakkında geçtiğimiz haftalarda da skandal açıklamalarda bulunan Macron, “Bir diğer NATO müttefikiniz Türkiye, bizim ilgimizin olduğu bir alanda haber vermeden askeri harekat düzenliyor” ifadesini kullandı.

Detaylar geliyor…

ABD Avrupa beyin Cumhurbaşkanı Fransa Haber IŞİD NATO PKK PYD son dakika Terör TSK Türkiye
Son güncelleme: 13:39 07.11.2019
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