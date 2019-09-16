Son dakika… Petrol tesisine saldırıda sıcak gelişme: Her an vurabiliriz

Reuters’ın son dakika olarak aktardığı habere göre Husiler, yabancıları bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarea, şirketin tesislerinin hâlâ hedeflerinde olduğunu ve her an tekrar saldırabileceklerini söyledi. Sarea, Twitter’dan yaptığı açıklamada Aramco’nun ülkenin doğusundaki tesislerine yapılan saldırıların normal ve jet motorlu drone’larla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sarea, mesajında “Suudi Arabistan Yemen’deki saldırılarını ve kuşatmayı durdurmalı” dedi.

TRUMP: SİLAHLARIMIZ DOLU

ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamalar yapmıştı.

Trump mesajında, “Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.