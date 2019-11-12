Son dakika… Sır ölümü dünya sozcu.com.tr’den öğrendi

Rus yayın organı Russia Today (RT), haberi “Beyaz Baretliler’in kurucularından eski İngiliz subayı Le Mesurier İstanbul’da ölü bulundu” başlığıyla duyurdu.

RT, “Türk gazetesi Sözcü, eşinin sözlerini aktararak, Le Mesurier’in depresyon tedavisi için ilaç aldığını belirtti. Sözcü, polisin intihar ihtimali üzerinde durduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı Sputnik de James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüne ilişkin haberinde sozcu.com.tr’ye atıf yaptı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, “Beyaz Baretliler’in kurucusu Türkiye’de ölü bulundu” başlığıyla duyurduğu gelişmeyi Sözcü’ye dayandırdı.

Fars’ın haberinde şu ifade kullanıldı: “Türkiye’nin büyük gazetelerinden biri olan Sözcü’nün polis kaynaklarına atıf yaparak, “Le Mesurier’in kendini öldürmüş olabileceğini bildirdi.”

Lübnan merkezli Al Masdar News internet gazetesi, Mesurier’in ölü bulunmasına ilişkin haberinde sozcu.com.tr’yi referans verdi.

Al Masdar, “Büyük Türk gazetelerinden biri olan Sözcü, Mesurier’in kendini öldürmüş olabileceğini ve pazartesi günkü olaydan önce anti-depresan aldığını bildirdi” yazdı.

Pakistan merkezli Urdupoint.com adlı internet sitesi de haberinde Sözcü’den bilgilere yer verdi.

İspanyolca yayın yapan Republica.com adlı internet gazetesi de haberini sozcu.com.tr’nin ulaştığı bilgiler üzerine kurdu.