Son dakika… Trump sinyal veriyor, müdahale gelebilir

Trump, New Mexico eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aramco’ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran’ın olup olmadığı konusunda kısa sürede net bir sonuca varacaklarını belirten Trump, “Bundan sonra ne yapacağımıza karar vereceğiz” diye konuştu.

Suudi petrol tesislerine yönelik saldırıya karşılık olarak İran’a ABD’nin askeri bir saldırının bulunmasının orantılı olup olmayacağına yönelik soruya ilişkin Trump, “Orantılı olacağını düşünüyorum. Bu soruya yanıtım evet” yorumunda bulundu.

Trump, Aramco saldırısı nedeniyle petrol fiyatlarındaki artışın ABD’yi etkilemeyeceğini ifade etti.

Şİİ HUSİLER ÜSTLENDİ AMA…

Saudi Aramco'nun Abkayk ve Hurai tesislerine yönelik saldırıyı Yemen'deki Husiler üstlenmişti. Suudi Arabistan, Yemen'de İran'ın desteklediği Şii Husilere karşı Batı destekli koalisyonun öncülüğünü yapıyor.

Saldırıları Husilerin gerçekleştirmesi için insansız hava araçlarının Yemen'den Suudi Arabistan'ın orta kesimine kadar yüzlerce kilometre uçması gerekiyor.

Bu nedenle uzmanlar, saldırıların kuzeyden, yani İran ya da Irak'ın kuzeyindeki Şii müttefikleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin üstünde duruyor.