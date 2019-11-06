Son dakika… Trump’a skandal çıkış: Erdoğan’a daveti geri çekin

ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine gelecek hafta Washington’a gitmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu teması öncesinde sıcak bir gelişme yaşandı… Son dönemde gerilim yaratan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyareti askıya alması gündeme gelirken Washington’dan skandal bir açıklama geldi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde görevli Demokrat Senatör Bob Menendez, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulundu. Türkiye’nin bir NATO müttefiki olduğunu gündeme getirmeyen Menendez, sınırdaki terör örgütleri PKK/PYD/YPG’nin varlığıyla ilgili olarak “Trump ve Erdoğan’ın Oval Ofis’te çekilen bir fotoğrafı Kürtlerin barış ve güvenlik içinde yaşamasına sadece zarar vermeyecektir, ayrıca ABD’nin gelecekte yaşanacak savaşlarda müttefiklerine karşı güvenilirliğini de yok edecektir” dedi.

Menendez, “Başkan Trump, size bu daveti iptal etmeniz konusunda ısrar ediyorum… İtibarımıza zarar vermeyin. Erdoğan’ın NATO değerlerine uyması ve uluslararası düzene saygı duyması gerektiğini göstermenin zamanı geldi. Senato’nun harekete geçmesi gerek” dedi.