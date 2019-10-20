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Son dakika… Trump’ın muhalifinden Türkiye için Ürdün’e sürpriz ziyaret

Geçen hafta içinde Suriye'de yaşananlar ve Barış Pınarı Harekâtı'nı görüşmek için geldiği Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile kavga ederek toplantıyı terk eden Demokrat siyasetçi Nancy Pelosi, Ürdün'e sürpriz ziyarette bulundu.

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’ın muhalifinden Türkiye için Ürdün’e sürpriz ziyaret

Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya gelen senatörlerden Nancy Pelosi, ABD Temsilciler Meclisi’nin üyelerinden oluşan bir heyet ile Ürdün’e gitti. Önceden kamuoyuna bilgi verilmeden tamamen sürpriz olarak gerçekleşen bu temaslarda Türkiye ve Suriye’nin son durumunun ele alındığı belirtildi.

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Kral II. Abdullah ile bir araya gelen Pelosi, “Bu ziyaret bölgedeki güvenlik ve istikrar için çok kritik bir zamanda gerçekleşti. Türkiye’nin müdahalesiyle Suriye’deki kriz devam ederken heyetimiz, bölgenin istikrarı için önemli bir görüşme gerçekleştirdi” dedi. Pelosi, farklı konuların gündeme geldiğini aktardı. Heyetin Ürdün temaslarının ne zaman başladığı veya ne zaman bittiğine dair bir bilgi verilmedi.

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Son güncelleme: 14:53 20.10.2019
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