Son dakika… Trump’ın sözlerine zehir zemberek yanıt verdi

ABD ile Kuzey Kore arasında son günlerde tırmanan gerilim bugün yeni bir boyut kazandı… ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde, “Kim Jong-un’a roket adam diyorum çünkü o füze fırlatmayı seviyor” sözlerine Pyongyang yönetiminden çok sert bir açıklama geldi.

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA’ya konuşan üst düzey Kuzey Koreli yetkili Choe Son Hui Trump’ın bu sözlerini eleştirdi. NATO Zirvesi için gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da basın mensuplarının sorunu yanıtlayan Trump, roket adam lakabını tekrar kullanmış ve bu konuya açıklık getirmişti.

Reuters’ın son dakika gelişmesi şeklinde servis ettiği açıklamada Choe Son Hui, “Eğer Trump bir kez daha ‘roket adam’ lakabını kullanırsa, iki yıl önceki gibi, ‘çok tehlikeli sonuçları” olacağını dile getirdi.