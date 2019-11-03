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Son dakika… Trump’tan flaş “Beyaz Saray daveti” açıklaması

Azil soruşturması dolayısıyla zor günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump, usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle suçlandığı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy hakkında, "Onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım" dedi.

Sozcu.com.tr
07:58 -
Haberler Dünya
Son dakika… Trump’tan flaş “Beyaz Saray daveti” açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil soruşturması devam ederken New York’ta açıklamalarda bulundu. Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Trump, soruşturmaya ilişkin “Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar” dedi.

Azil soruşturması devam ederken Ukrayna liderini Beyaz Saray’a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, “Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray’da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam” diye konuştu.

Trump, New York’ta düzenlenen dövüş sporunu izledikten sonra açıklamalarda bulundu.

AZİL SORUŞTURMASI NEDEN AÇILMIŞTI?
Trump’ın Zelenskiy’den, ABD’nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

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Son güncelleme: 08:00 03.11.2019
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