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Türkiye’de de çok yaygınlaşan e-scooter can aldı: Genç kadın korkunç bir şekilde öldü

Son dönemde de Türkiye'de de özellikle büyük kentlerde sıklıkla karşımıza çıkan elektrikli scooter furyası genç ve başarılı bir kadının yaşamını aldı... İngiltere'de yüz binlerce takipçisi olan bir Youtube ve Instagram fenomeni kullandığı elektrikli scooter ile kaza yaptı. Genç kadın kazada yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
08:38 -
Haberler Dünya
Türkiye’de de çok yaygınlaşan e-scooter can aldı: Genç kadın korkunç bir şekilde öldü

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte son dönemde iyice yaygınlaşarak bir furya halini alan elektrikli scooter genç ve başarılı bir girişimcinin ölümüne sebep oldu… Londra’da yaşayan ve YouTube üzerinde çektiği videolar ile 350 bini aşkın takipçisi olan ve bununla birlikte Instagram’da da bir hayli aktif olan sosyal medya fenomeni Emily Hartridge önceki gün korkunç bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Spor ve seyahat videolarıyla tanınan Emily’nin yaşamını yitirdiği sosyal medya üzerinden açıklandı.

Özellikle spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan 36 yaşındaki internet fenomeninin Londra’nın güneybatısındaki Queen’s Circus bölgesinde kaza yaptığı açıklandı.

Son dönemde Türkiye’de de yaygınlaşan elektrikli scooter trendi, genç sosyal medya fenomeninin sonu oldu.

Bir kamyonete çarpan ve olay yerinde can veren Hartridge’in ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmazken, kaza sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.

Son güncelleme: android-time 08:46 14.07.2019
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