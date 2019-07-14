Türkiye’de de çok yaygınlaşan e-scooter can aldı: Genç kadın korkunç bir şekilde öldü

Başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte son dönemde iyice yaygınlaşarak bir furya halini alan elektrikli scooter genç ve başarılı bir girişimcinin ölümüne sebep oldu… Londra’da yaşayan ve YouTube üzerinde çektiği videolar ile 350 bini aşkın takipçisi olan ve bununla birlikte Instagram’da da bir hayli aktif olan sosyal medya fenomeni Emily Hartridge önceki gün korkunç bir kaza sonucunda yaşamını yitirdi.

Özellikle spor ve seyahat videolarıyla şöhrete kavuşan 36 yaşındaki internet fenomeninin Londra’nın güneybatısındaki Queen’s Circus bölgesinde kaza yaptığı açıklandı.

Bir kamyonete çarpan ve olay yerinde can veren Hartridge’in ölüm sebebi hakkında bir açıklama yapılmazken, kaza sonrasında başlatılan soruşturma sonrasında kimsenin gözaltına alınmadığı belirtildi.