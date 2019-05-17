Son dakika… Ünlü manken 39 yaşında vefat etti

Amerika’nın resmi sporu olarak da bilinen Amerikan Güreşi Ligi’nde (WWE) öne çıkan kadın sporculardan biri olan Ashley Massaro dün gece yaşamını yitirdi. Sporculuk kariyerinin ardından manken olarak çalışan ve çok sayıda dergiye kapak olarak birçok markayla çalışan Massaro’nun New York’ta yaşamını yitirdiği belirtildi. Sabaha karşı 05:20’de ilk yardım ekiplerini aradığı ve “Beni kurtarın” dediği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Massaro’nun ölüm sebebiyle ilgili açıklama yapıldı. Yetkililer otopsi raporundan sonra net bir açıklama yapılacağını duyururken, ilk bulgulara göre ölümden şüpheli bir durum olmadığı belirtildi. Massaro’nun ölümü hakkında açıklama yapan WWE, “Eski süperstarımız Ashley Massaro’nun ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ashley arkadaşları ve bütün dünyadaki hayranları tarafından çok seviliyordu. WWE, Ashley ve ailesine başsağlığı dileklerini iletiyor” açıklamasını yaptı.